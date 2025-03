Isaechia.it - Sognando Ballando è il nuovo spin off di Ballando con le Stelle: ecco quando andrà in onda

Fervono i preparativi per ilshow di Rai Uno, che vedrà alla conduzione Milly Carlucci. Archiviato Il Cantante mascherato, la rete ammiraglia ha deciso di affidare alla padrona di casa dicon leunprogramma, che altro non è che looff del fortunato show.Come aveva anticipato Tvblog nei giorni scorsi, questoprogramma sarebbe una sorta di talent show in cui il pubblico avrà il compito di scegliere i prossimi maestri dicon le. Nel programma sarebbe prevista poi prevista la partecipazione di alcuni concorrenti storici dello show rete ammiraglia. In gara ci saranno alcuni ballerini, già professionisti del settore, in coppia con alcuni maestri storici dicon le. Il vincitore del programma, verrà promosso comemaestro nella prossima edizione dello show di Milly.