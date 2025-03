Bubinoblog - SOGNANDO BALLANDO: COME FUNZIONA IL NUOVO SHOW DI RAI1 CON MILLY CARLUCCI

è il titolo scelto da Rai eper ildel venerdì sera di, in onda dal 9 al 30 maggio 2025 per festeggiare i 20 anni dicon le Stelle.Eh sì, sono passati ben due decenni dal debutto in Italia di un varietà che ha riscritto la storia della televisione nel mondo e ancora oggi è uno dei format più visti e amati in assoluto.In attesa della ventesima edizione, in onda in autunno, la Tv di Stato ha scelto di regalare al pubblico 4 speciali che avranno un doppio scopo: la festa e la scelta dei nuovi maestri.Archiviata l’esperienza del Cantante Mascherato, che rivive nella serie Belcanto,sdoppia dunque il suo cavallo di battaglia in primavera ma vediamo.Lo spiega bene Tvblog: sarà una gara tra ballerini professionisti, affiancati dai maestri storici di, per scegliere unmaestro o una nuova maestra perd’autunno.