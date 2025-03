Oasport.it - Sofia Goggia non è più padrona del proprio destino: la beffa della cancellazione della discesa a La Thuile

Lalibera femminile di Lalascia in calendario una sola gara al terminestagione per quanto riguarda questa specialità all’internoCoppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, ovvero quella delle Finali di Sun Valley.Aritmeticamente in corsa per la Coppa di specialità sono rimaste soltanto tre atlete visti i soli 100 punti a disposizione, ovvero Federica Brignone, prima a quota 384, l’austriaca Cornelia Huetter, seconda con 368, e, terza a quota 350., dunque, non potrà guardare soltanto alrisultato per poter portare a casa la graduatoria di specialità: vincere (senza ex aequo) potrebbe non bastare a scavalcare Federica Brignone, dalla quale accusa 34 punti di ritardo, mentre sarebbe sufficiente per scavalcare l’austriaca Cornelia Huetter, dalla quale paga 18 punti.