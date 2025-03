Sma, screening neonatale attivo in 13 Regioni in avvio in 5

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Loper l’atrofia muscolare spinale (Sma) è stato attivato in 13italiane, in altre 5 è in programma l’di progetti sperimentali per aggiungere tale patologia al panel già oggetto di. Sono i dati contenuti nel volume ‘per la Sma: la responsabilità di una scelta’, realizzato da Omar, .