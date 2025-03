Ilgiornaleditalia.it - Sma, screening neonatale attivo in 13 Regioni in avvio in 5

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I dati nel volume presentato oggi e realizzato da Omar con Famiglie Sma e il contributo di Novartis Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Loper l’atrofia muscolare spinale (Sma) è stato attivato in 13italiane, in altre 5 è in programma l’di progetti sperimenta