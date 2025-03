Ilnapolista.it - Slot sulla nuova Champions dopo l’eliminazione: «Primi nella fase a girone ha significato incontrare il Psg. Ingiusto»

La contesa tra Paris Saint-Germain e Liverpool è stata sicuramente una delle più equilibrate e spettacolari tra quelle valide per l’accesso ai quarti dellaLeague 2025. A spuntarla, alla fine, sono stati i francesi ai calci di rigore, soprattutto grazie a Gigio Donnarumma che ne ha parati due per il 4-1 complessivo. A margine dell’incontro, il tecnico del club britannico, Arne, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per esprimere un proprio commento.«È stata la migliore partita di calcio a cui abbia mai preso parte», ha esordito l’olandese. Poi si è soffermatosua squadra ed è entrato nel merito della gara: «Prestazione incredibile, soprattutto se paragonata alla scorsa settimana. Nei20-25 minuti, li abbiamo superati in tutto, creando occasioni su occasioni, poi all’improvviso eravamo sotto per 1-0.