Sleal Madrid e Rayo Avellaneda top

Si lotta punto a punto nel campionato Bronze di calcio a 5 organizzato dall’Msp sui campi dello Sporting Mezzana. In vetta troviamo due formazioni:, entrambe a 21 punti. I primi sono reduci da un netto 10-2 sul Tabacco y Ron. Un successo che manda a -3 dalla vetta quest’ultimi. Tutto facile anche per l’altra capolista che ha la meglio per 11-7 sull’M16. Anche in questo caso si trattava di un big match, con quest’ultimi che si ritrovano in terza piazza a -2. Chi risale la china e inizia a vedere il vertice è il Tavola, che non fallisce l’appuntamento con i tre punti nella partita contro il Jessico. Il River Bisenzio strappa una vittoria di misura contro il Dream Gin, imponendosi 4-3. Prestazione perfetta per il Biancazzurra, che ha battuto il fanalino di coda Trocedo con un secco 6-0.