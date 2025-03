Ilrestodelcarlino.it - "Situazioni intollerabili. Potenziare la sicurezza"

Dodicenne aggredita nel suo palazzo, pioggia di reazioni. Interviene l’opposizione. "È terrificante sentire che in centro a Bologna una ragazzina, in pieno giorno, sia stata aggredita da un uomo che ha tentato di violentarla – le parole dell’europarlamentare Stefano Cavedagna, Fratelli d’Italia –. Il nostro pensiero e la nostra solidarietà alla piccola. Tutto questo non è più tollerabile. Purtroppo Bologna è in cima a tutte le classifiche nazionali per numero di violenze sessuali, con il silenzio assordante del sindaco Lepore, sempre attento a dichiarare a mezzo stampa contro FdI, ma assente di fronte alla terribile spirale di violenza in cui versa Bologna. È necessario un investimento immediato in telecamere di sorveglianza e l’assunzione e presenza di polizia locale per le strade, soprattutto in piazza Martiri, Bolognina e nelle zone di cantiere del tram e della Garisenda, diventate le nuove zone franche della città".