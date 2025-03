Lapresse.it - Siria: ong, nuovi attacchi contro alawiti, civili morti salgono a 1.383

Milano, 12 mar. (LaPresse) – Oggila comunità alawita nelle città della costa dellahanno ucciso 158, portando a 1.383 il bilancio deiuccisi dal 6 marzo, quandolanciati da gruppi armati localile forze di sicurezza e le unità del ministero della Difesa hanno dato vita a scontri e massacri. Lo riporta l’Osservatoriono per i diritti umani, che mette in guardia sulla pratica di seppellire le vittime in fosse comuni. L’Osservatorio teme infatti che queste tombe diventino strumento di propaganda per promuovere narrazioni con cui si accusano i cosiddetti “resti del regime” del deposto presidente Bashar Al-Assad, membro della comunità alawita, di aver commesso crimini di guerra. In questi sei giorni sono state segnalate esecuzioni sommarie, sfollamenti forzati e incendi di case.