Thesocialpost.it - Siracusa–Modica, incidente in autostrada: auto travolgono un bovino, tre donne in ospedale

MODICA – Paura sull’a seguito di un insolito e pericoloso. Due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro causato dalla presenza improvvisa di unsulla carreggiata, che è stato investito e ucciso nell’impatto.A bordo dei veicoli viaggiavano tre: una madre e una figlia su una Hyundai, e una donna in gravidanza alla guida di una Fiat 500. L’impatto con l’animale è stato inevitabile per entrambe le, che si sono scontrate con ilcausando danni ai veicoli e momenti di forte tensione per gli occupanti.Le tre, seppur non in condizioni gravi, sono state trasportate in via precauzionale al pronto soccorso dell’di Modica, a bordo di due ambulanze del 118. I sanitari hanno proceduto con gli accertamenti medici del caso, anche considerando lo stato interessante di una delle coinvolte.