Ilrestodelcarlino.it - "Sior Todero brontolòn farà ridere tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Teatro della Regina di Cattolica l’attore e regista Franco Branciaroli porta in scenaper la regia di Paolo Valerio che gli ha affidato il ruolo del ‘Rustego’. Per questo capolavoro di Carlo Goldoni, stasera alle 21, saliranno sul palco anche Piergiorgio Fasolo, Alessandro Albertin, Maria Grazia Plos, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana e, con loro, Valentina Violo, Emanuele Fortunati, Andrea Germani e Roberta Colacino. A completare il cast saranno I Piccoli di Podrecca, le marionette ideate nella prima metà del Novecento dal cividalese Vittorio Podrecca. Scritta nel 1761 e presentata al Teatro San Luca di Venezia l’anno successivo, la commedia nel tempo ha continuato a registrare sempre un gran successo. Perché ha accettato questo ruolo? "brontolone è molto divertente, e poi per me recitare in dialetto è un’esperienza interessante che capita quasi mai.