Ilfattoquotidiano.it - “Sinner ha affrontato l’ultimo anno in modo incredibile. Federer? Commetteva sempre un errore, contro Djokovic era un’altra storia”: Rafael Nadal si racconta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dopo le Olimpiadi mi sono detto: ‘Basta, è finita’. L’ho accettato: la mia carriera era arrivata al termine”. A confessarlo è la leggenda del tennis Rafa, che si èto in una lunga intervista a Served, il podcast condotto da un altro ex tennista, Andy Roddick, durante la quale lo spagnolo ha ricordato i suoi successi e i suoi rivali storici, ma anche gli ultimi anni nel circuito, segnati dalle difficoltà fisiche che, poi, lo hportato a ritirarsi. 22 trofei Slam, di cui 14 solo al Roland Garros, una medaglia d’oro olimpica e altri 70 titoli ATP, per un totale di 92 in tutta la sua carriera: questo il bottino conquistato dal campione iberico in 23 anni. Poi, però, gli infortuni ne hcompromesso la condizione fisica: “L’scorso è stato mentalmente durissimo, mi ha costretto ad accettare una realtà difficile da digerire.