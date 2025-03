Sportnews.eu - “Sinner è innocente”, la ITIA critica la squalifica della WADA

Torna a parlare l’agenzia che aveva assolto Jannikda ogni imputazione nella vicenda clostebol. Ma laaveva preteso comunque una sanzione.Janniksta scontando tre mesi diconcordata con la, per via dell’affare clostebol. L’Agenzia Mondiale Antidoping ha voluto a tutti i costi imporre un periodo di stop al numero uno del tennis mondiale, quasi a voler ribadire la propria autorevolezza nonostante il parere contrario dell’. Quest’ultima è la International Tennis Integrity Agency, che aveva dichiaratosulla base di quanto affermato dal capolistaclassifica ATP e su altri elementi raccolti.“”, lala– sportnews.eu Foto AnsaLaperò ha in qualche modo prevaricato il giudizio dell’, e la convinzione che abbia voluto farlo per una questione di salvaguardiapropria immagine è forte proprio in virtùbrevitàpena comminata a