Il grande freddo, a, sarebbe il titolo di un film del premio Oscar Lawrence Kasdan, se avesse fatto un salto in, in questi giorni. Il risultato è sorprendente, ma in linea con il trend mondiale. Il centrotrionfasulla gigantesca isola danese tanto ambita dal presidente americano Donald Trump. Le votazioni sono state contraddistinte dal forte senso di nazionalismo da parte di chi vorrebbe chiedere più automomia dal controllo danese, soprattutto perché molti cittadini sostengono il rapido raggiungimento dell’indipendenza territoriale. Il partito “social liberale” d’opposizione Demokraatit ha ricevuto il 30% dei voti mentre i nazionalisti di Naleraq hanno raggiunto la quota del 23%. Nel frattempo i partiti del centroregistrano un netto calo, uscendo con le ossa rotte dall’ultima sfidaurne: gli ambientalisti didi Inuit Ataqatigiit si fermano al 21%, perdendo 15 punti rispetto al 2021.