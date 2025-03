Secoloditalia.it - Sinistra da ridere. Fratoianni e la moglie hanno la Tesla di Musk. “Ottima, ma la venderemo: è di un nazista…”

I compagni che guidano e che sbagliano l’auto. Nicolae laElsabetta Piccolottil’auto dell’odiato nemico, il “nazista” – come da loro definito – Elon, la. Lo rivela oggi Il Foglio, in un ghiotto articolo nel quale la coppia si barcamena tra giustificazioni e annunci di vendita della stessa vettura, una eco-vettura ecologica, in linea con la politica ecologista della, ma putroppo “politicamente” di destra., Piccolotti e ladida vendere.“Non è mia. E’ di mia. Se vuole sapere della, chiami pure lei”, spiega il segretario di Alleanza Verdi e(Avs) al Foglio. Lei, Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs, ammette: “Purtroppo abbiamo comprato lamodello Y anni fa. Siamo rimasti fregati, l’abbiamo presa prima chediventasse nazista, l’abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile.