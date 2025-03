Ilnapolista.it - Simeone: «Non ho mai lavorato tanto in vita mia. La sofferenza diventa piacevole quando vedi i risultati»

Giovannielogia i compagni per il rendimento in campionato e dedica un pensiero ai tifosiGiovanniha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, radio partner del Napoli. Il “Cholito” ha toccato diversi temi tra cui la prestazione della squadra contro la Fiorentina, il prossimo impegno di campionato a Venezia e l’affetto dei tifosi azzurriQueste le sue parole. «La partita contro la Fiorentina è stata la migliore di questa stagione. Sono contento per Raspadori, è un grande giocatore. Per arrivare in alto non bastano 11 giocatori, servono tutti. Conte ci dà una carica infinita ogni giorno: anima e cuore da qui alla fine del campionatoLa sfida contro la Fiorentina è stata la miglior partita che abbiamo disputato nel corso di questa stagione sia in termini di gioco che per le occasioni da gol prodotte.