Leccotoday.it - Simba La Rue e Baby Gang: confermata la condanna per la sparatoria di Milano

Leggi su Leccotoday.it

Condanne confermate. La Corte di Cassazione ha emesso il verdetto definitivo per i due noti trapper lecchesi Mohamed Lamine Saida, in arteLa Rue, e Zaccaria Mouhib, conosciuto come, confermando le loro condanne per il coinvolgimento nellaavvenuta tra il 2 e il 3.