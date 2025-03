Quotidiano.net - Sicurezza senza compromessi: videocamera ieGeek 2K con sirena integrata, ora con doppio sconto

Leggi su Quotidiano.net

La2K è una telecamera di sorveglianza Wi-Fifili, progettata per offrire protezione avanzata sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla sua batteria, non richiede alcun cablaggio, garantendo un’installazione facile e flessibile. Il sensore ad alta risoluzione assicura immagini 2K ultra nitide, con dettagli precisi e una qualità visiva superiore rispetto alle classiche telecamere Full HD. Attualmente disponibile su Amazon a 33,33€, grazie a un coupon del 10% e unoaggiuntivo del 5%, rappresenta una delle migliori opzioni economiche per ladomestica. Comprala subito, è in2K in offerta su Amazon: telecamera Wi-Fifili con visione notturna a 33,33€ Il sistema di visione notturna a colori sfrutta il faro LED integrato, illuminando l’area monitorata per offrire immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.