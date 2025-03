Lanazione.it - Sicurezza in spiaggia. La Regione promuove il tavolo di Baldini

Sembra esserci uniformità di vedute insulle necessità del mondo della balneazione. A stimolare il dibattito attorno allain mare è stato il capogruppo della Lega Massimiliano, che ha presentato un’interrogazione sul rilascio e il rinnovo dei brevetti per bagnini e, più in generale, sul settore turistico e labalneare. Nello specifico, la preoccupazione diprende le mosse dalle norme introdotte lo scorso anno per il rinnovo e il rilascio dei brevetti: "Il governo ha adottato queste misure (età minima passata da 16 a 18 anni, età massima per ottenere il brevetto ex novo fissata a 50, esame valutativo per il rinnovo; ndr) con l’obiettivo di garantire un servizio di salvataggio il più sicuro possibile. Nella fase di transizione però, è necessario un attento monitoraggio degli effetti della normativa, al fine di evitare che le nuove regole possano incidere sulla continuità del servizio di salvataggio e sulla disponibilità di personale qualificato".