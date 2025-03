Laspunta.it - Sicurezza del territorio, Quadrini plaude alle Forze dell’Ordine

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone Gianlucaesprime il proprio sentito ringraziamento e le più vive congratulazioni a tutte lecoinvolte nelle recenti operazioni di controllo eche hanno avuto come obiettivo il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti, che recentemente avevano destato allarme nella nostra provincia.In particolare, il Presidente desidera sottolineare l’efficacia e la professionalità dimostrate dai Carabinieri di Sora e dal Commissariato di Polizia di Stato di Cassino, che, grazie a un’accurata e articolata attività investigativa, hanno portato a termine una brillante operazione, culminata con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di otto persone, tra cui donne di etnia rom, che si erano specializzate in furti con un modus operandi ben strutturato, riuscendo a sottrarre merce di vario genere.