Si riunisce il consiglio di quartiere

Ildi2, che comprende il centro storico, corso Cavour, Mameli e via dei Velini ha indetto per oggi alle 21 negli spazi della Società Filarmonico Drammatica di via Gramsci un’assemblea per discutere, tra le varie problematiche, la questione dei parcheggi, ormai un vero e proprio rompicapo per chi vive dentro le mura, visto il moltiplicarsi dei cantieri. Nelle ultime settimane è un continuo di proteste. La cittadinanza è invitata dal coordinatore Alberto Binanti (nella foto) a partecipare all’incontro, al quale prenderanno parte anche esponenti dell’amministrazione comunale, per approvare il verbale della seduta di dicembre ed analizzare le attuali problematiche dell’area.