News.robadadonne.it - Si riapre il processo per la morte di Serena Mollicone. Cancellata l’assoluzione ai Mottola

Leggi su News.robadadonne.it

Sarà riaperto il caso di, la diciottenne assassinata nel 2001 ad Arce; così ha deciso la Corte di Cassazione, che ha accolto l’istanza della Procura generale della Corte d’Appello di Roma controdi Franco, ex comandante della caserma del paese nel frusinate, della moglie Anna Maria e del figlio Marco, accusati di concorso in omicidio., con la moglie e i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, sono stati assolti dalla prima sezione della Corte d’Assiste d’Appello di Roma, che ha confermato così la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assiste di Cassino; nell’udienza in Cassazione, iniziata alle 10, erano presenti i due, padre e figlio, così come Consueloe gli zii della ragazza uccisa 24 anni fa.“Confidiamo nella giustizia per mia sorella e mio padre che non rivedrò in questa vita.