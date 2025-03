Lanazione.it - Si dichiara nullatenente, ma vive nel lusso. Auto, case e terreni: 57enne nei guai

Pistoia, 12 marzo 2025 – Nulla carta non aveva nulla, ma in realtàva nel. Un uomo di 57 anni, di origini siciliane ma residente ormai da tempo nella provincia di Pistoia, è finito neidopo un'inchiesta condotta dalla procura, dalla questura e dalla guardia di finanza di Pistoia. Nonostante risultasse formalmente, l'uomo aveva accumulato beni e ricchezze per centinaia di migliaia di euro, probabilmente derivati dalle truffe e dalle sostanze illecitamente sottratte alle imprese da lui portate al tracollo tra il 2003 e il 2022. Indagine e sequestro dei beni L'indagine, coordinata dal nucleo di polizia economico-finanziaria, ha messo in luce le modalità attraverso le quali l'imponente patrimonio fosse nascosto, intestando i beni ai familiari del sospettato. L’operazione ha portato al sequestro di tre edifici in provincia di Latina, 13 appezzamenti nel comune di Montemurlo, due vetture e tre polizze sulla vita per un valore complessivo stabilito in 126.