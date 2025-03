Ravennatoday.it - Si cercano operatori per le pulizie in ospedale: ecco come presentare la candidatura

Il Centro per l'Impiego di Ravenna, in collaborazione con Randstad, organizza una giornata di selezione didi pulizia ospedaliera per Copura. L'evento si terrà venerdì 14 marzo 2025, alle ore 14, presso la sede del Centro per l'Impiego di Ravenna, in via Teodorico 21.La proposta.