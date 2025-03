Trentotoday.it - Si cercano 26 agenti di polizia locale da assumere a tempo indeterminato

Leggi su Trentotoday.it

C’èfino alle ore 11 di venerdì 11 aprile prossimo per presentare domanda per il concorso pubblico unico per esami per la copertura di 26 posti aperdicategoria C base.Quattordici di questi saranno impiegati nel comune di Trento, sette.