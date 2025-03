Short Track, l’Italia a Pechino per i Mondiali che chiudono la stagione

Leggi su Ilfaroonline.it

L’ultimo e più importante appuntamento delladiè ormai alle porte. Venerdì a, in Cina, prende il via la tre giorni dei.Dopo gli ottimi risultati raccolti nel circuito di ISU World Tour, la Nazionale italiana guidata dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dal capoallenatore Maggie Qi e dagli allenatori ?Derrick Campbell e Nicola Rodigari si avvicina alla rassegna iridata con ambizioni importanti e grandi motivazioni.Dieci gli atleti azzurri convocati: Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.