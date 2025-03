Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali: dieci azzurri a Pechino

L’Italia si appresta a disputare i2025 di: a, in Cina, nella rassegna iridata in programma tra venerdì 14 e domenica 16 marzo, saranno protagonisti anche glinelle gare che si disputeranno al Capital Indoor Stadium.L’High Performance Director, Kenan Gouadec, assieme al capoallenatore Maggie Qi ed agli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari, ha diramato l‘elenco dei: saranno al via della rassegna iridata.Nel settore maschile toccherà a Pietro Sighel, Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser, mentre nel comparto femminile sono state selezionate Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti.Calendario2025: programma, orari, tv, streamingKenan Gouadec ha rivelato le aspettative al sito federale: “La squadra arriva pronta a questiche chiudono la nostra stagione preolimpica.