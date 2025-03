Sololaroma.it - Shomurodov scalpita, Dovbyk insidiato: Ranieri con il dubbio attaccante

Leggi su Sololaroma.it

Conquistare i quarti di finale per continuare il percorso in Europa League provando a replicare i grandi risultati ottenuti nelle due stagioni passate, cullando il sogno di un possibile ritorno in finale. Con questo obiettivo la Roma si presenterà al San Mames, dove domani, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45, scenderà in campo per affrontare l’Athletic Bilbao dopo il 2-1 della gara d’andata che ha dato sicuramente una bella iniezione di fiducia.Oggi i giallorossi partiranno alla volta della Spagna, conche nel primissimo pomeriggio dirigerà l’allenamento di rifinitura per capire quale formazione schierare. Il grandedel tecnico di Testaccio sembrerebbe essere legato a chi utilizzare dall’inizio come prima punta, conche non è sicuro del posto da titolare. Ad insidiarlo infatti ci sarebbe quell’Eldorche sembrava sicuro partente sia in estate sia nel corso del calciomercato invernale e che invece si sta dimostrando una risorsa.