Biccy.it - Shaila Gatta sbotta: “Schifo! Quattro ricottari, nullafacenti di M”

Leggi su Biccy.it

Nelle ultime ore sui social sta circolando una breve clip dove si sentechee offende altri gieffini alle loro spalle. I fan della ballerina però hanno caricato la versione estesa del filmato in cui si capisce che la ragione della rabbia della ragazza è una, ben precisa e anche comprensibile.si è trovata da sola a pulire mezza casa e per questo si è lamentata: “Sono stufa! Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il ca**o. Sticretini,di me**a, viziati di me**a. Ma che!“.L’unico problema? Mentre la concorrente stava inveendo contro altri coinquilini, c’era Lorenzo Spolverato a sedere davanti al bagno e ovviamente non si è degnato di aiutarla.si lamenta con il compagno.Dopo aver pulito il bagno,è andata in giardino e si è sfogata nuovamente con Lorenzo: “Sì ho fatto tutto da sola! Ma è assurdo che nessuno faccia nulla.