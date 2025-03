Bollicinevip.com - Shaila Gatta rosica per la finale del GF: “Messa in ombra da Lorenzo, la coppia mi ha sfavorita”

Leggi su Bollicinevip.com

Spolverato sta ostacolando il percorso dial GF? Cosa pensa leiè rimasta spesso nell’di? La gieffina si sfoga al Grande FratelloÈ tempo di riflessioni peral Grande Fratello, il fatto di non essere stata eletta terza finalista del reality l’ha delusa e l’ha spinta a pensare al suo percorso.La gieffina ha capito di aver dato troppo spazio alla sua relazione conSpolverato, rimanendo però spesso nella sua. Nelle scorse ore all’ex fidanzato ha detto: “Questati ha portato in, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa”.L’ex velina di Striscia la notizia si è sfogata anche con Chiara e Zeudi, a loro ha detto: “C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anchendo.