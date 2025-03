Tutto.tv - Shaila Gatta invidiosa di Lorenzo finalista al GF: “Mi girano i cogl**ni”

Leggi su Tutto.tv

In queste oreha avuto diversi sfoghi nella casa del Grande Fratello. Tutto è nato a seguito della scorsa puntata del GF, dove il verdetto del televoto ha decretato come terzadi questa edizione Zeudi Di Palma, a scapito della ballerina, la cui percentuale si è fermata al 22%. Questo esito ha generato un certo malessere nella ragazza che, infatti, ha manifestato la sua insofferenza e non ha potuto fare a meno di accusareSpolverato per quanto accaduto. Lo sfogo diper non essere stata elettadel GFancora non ha digerito il fatto di non essere stata eletta comedel GF, contrariamente al suo fidanzatoSpolverato. In occasione di uno sfogo con alcune compagne d’avventura,ha ammesso di essere convinta che a penalizzarla sia stata proprio la relazione con