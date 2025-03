Romadailynews.it - Sgominata la banda di ostia: sei colpi in tre mesi, per un bottino di oltre 20 mila euro

Una serie di rapine violente ha sconvolto il litorale romano tra la fine di agosto e l’inizio di novembre 2024. Tre tabaccherie e un bar a, e due farmacie all’Axa sono statete da unadi rapinatori che, nel corso di tre, ha messo a segno sei, portando via uncomplessivo di20.000in contante e 6.000in gratta e vinci.I rapinatori, tutti italiani e di età compresa tra i 50 e i 55 anni, sono stati arrestati dagli agenti del X Distretto del Lido della Polizia di Stato, dopo un’indagine lunga sette, coordinata dalla Procura. Laagiva con un modus operandi preciso e violento: vestiti con tute bianche da imbianchini e guanti in lattice colorati, talvolta con il volto coperto da passamontagna, e sempre armati di pistole e coltelli. In alcune occasioni, non esitavano ad aggredire le vittime, schiaffeggiandole se non immediatamente compiacenti alle loro richieste.