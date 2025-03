Ilgiorno.it - Sfondano la vetrina con l’auto. Rubati pochi euro, danni ingenti

Hanno derubato una gelateria di Brescia a cui hanno causatossimi. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì, poco prima di mezzanotte in via Corsina, a Brescia Due. Ad essere presa di mira è stata la Settimo Gelo, chiusa da qualche ora. I ladri hanno sfondato lacon una Fiat Panda rubata come auto ariete. L’utilitaria ha infranto i vetri e divelto il telaio della, che dovrà essere completamente rifatto. Le opere e la sostituzione del cristallo costeranno alcune migliaia di. Molto di più rispetto a quanto rubato dai ladri: il fondo cassa. Molte persone residenti nella zona di Parco Gallo hanno sentito il rumore provocato dai vetri infranti e dallo schianto della Panda. La stessa auto, risultata rubata, è stata poi quella con cui i malviventi, almeno due, sono fuggiti.