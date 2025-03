Viterbotoday.it - Sfondano il muro ed entrano nel negozio, ladri in azione sulla Cassia nord

Tentativo di furto alle prime luci dell'alba di oggi, 12 marzo,stradaa Viterbo. Almeno duesono entrati in un capannone in disuso, sfondando una delle pareti in cartongesso che separano le attività commerciali della zona, tra cui Carabetta e il Mercatone dell'usato.