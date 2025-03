Sfilate di Parigi | egotiste e felici

Amica.it - Sfilate di Parigi: ego(t)iste e felici

Se cercate un filo conduttore, dimenticatelo. La lezione dellene Autunno/Inverno 2025-2026 è questa: la moda non è più solo un linguaggio, ma un monologo interiore portato in passerella, un soliloquio sartoriale dove ogni brand dichiara la propria versione di femminilità, come se il concetto stesso di “donna” sia stato sostituito da un algoritmo che mescola Virginia Woolf, Lady Gaga, Morticia Addams, Giovanna D’Arco e Marie Antoinette con una spruzzata di Monaca di Monza. Un mosaico di possibilità che non rinchiude (duole dirlo, a differenza di Milano, dove si va avanti secondo trend quasi sempre omogenei) il discorso in diktat precostituiti. La femminilità, quindi, diventa un palinsesto, una stratificazione di significati che spaziano dall’androginia algida di certi tailleur alla sensualità esasperata del lingerie dressing, fino alle divise da guerriera contemporanea.