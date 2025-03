Ilgiornaleditalia.it - Settimana del cervello, un decalogo per il benessere mentale

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Presentato al ministero della Salute in occasione del convegno 'One Brain One Health' promosso dalla Società italiana di Neurologia Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Prevenire le patologie e garantire il. In dieci mosse. E’ l’obiettivo della Società italiana di Neurologia (