Ilgiornaleditalia.it - Settimana del cervello, Campitiello: "Nostro principale motore d'azione"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Al convegno One Brain One Health, 'Ministero della Salute e Governo al lavoro per aggiornare il Piano nazionale della salute mentale e rifinanziare il Fondo le demenze' Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - "Parlare di salute delfa sempre bene, concepire la salute delanche in