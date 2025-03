Genovatoday.it - Sestri Levante, il coraggio non basta: vince la Ternana

Leggi su Genovatoday.it

Il ritorno alla vittoria della giornata scorsa non è stato un fuoco di paglia, la cura Ruvo alfunziona e si vede anche nel confronto con la, seconda in classifica. In casa degli umbri ilperde solamente 1-0 colpito da Aloi che approfitta dell'inferiorità.