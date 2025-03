Ilfattoquotidiano.it - Serra sulla manifestazione per l’Europa: “Piazza bizzarra con Calenda e Fratoianni. Rispetto M5s, Emergency e altri pacifisti che non aderiscono”

“Quella del 15 marzo sarà unadecisamente anomala: unadove ci sonoè perlomeno“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il giornalista Michele, promotore della“Unaper” prevista a Roma per il 15 marzo, ironizza sul patchwork politico che parteciperà all’evento, sottolineando: “Il mio appello era comunque rivolto ai cittadini e questo vorrei che fosse chiaro. Dopodiché i partiti e i sindacati sono benvenuti, le associazioni per carità, ma, insomma, è un cittadino che ha detto adcittadini: io vorrei che ci trovassimo tutti insieme per mettere in comune la nostra solitudine e tutte le domande che abbiamo da farci sul. Naturalmente – continua – mi stupirebbe vedere allai sostenitori di Trump e di Putin, i nazionalisti e i sovranisti, perché si tratta di unaeuropeista e quindi transnazionale nelle intenzioni e nei sogni.