Serie C Turris verso l’esclusione | Casertana in bilico fra salvezza e playout

Tempo di lettura: 3 minutiLa classifica del girone C dellaC è destinata a subire ulteriori rivolgimenti a seguito dell’imminente esclusione delladal campionato, una decisione che il Tribunale Federale dovrebbe ratificare a breve. La, squadra direttamente coinvolta nella lotta per la, è in attesa di valutare le nuove prospettive che emergeranno dalla ridefinizione della graduatoria.Esclusione, cosa succede?dellacomporterà l’annullamento di tutte le partite disputate e da disputare dalla squadra campana, con la conseguente cancellazione dei punti ottenuti dalle avversarie contro di essa. La, in particolare, vedrà decurtati 4 punti dal proprio totale, mentre il Messina e il Latina ne perderanno 3 ciascuno. A otto giornate dal termine del campionato, i falchetti scenderebbero così a 19 punti, trovandosi a -5 dal Latina e a +7 sul Messina, che avrebbe però una partita in meno da recuperare.