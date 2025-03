.com - Serie C / Pareggia la Vis, Ascoli in caduta libera

Nel turno infrasettimanale, torna a muovere la classifica la squadra di Stellone. Continua invece la crisi dell’, alla quarta sconfitta consecutiva. Play-Out sempre più viciniVALLESINA, 12 marzo 2025 –e Vis erano chiamate ad un pronto riscatto dopo le ultime sconfitte consecutive.La prima, era impegnata sul difficilissimo terreno del Campobasso, la seconda, al “Benelli” con il temibile Gubbio.Tra le due marchigiane, solo la Vis è riuscita a portare a casa punti, 1 per la verità, che fa comunque muovere la classifica. I pesaresi, in svantaggio già al 1’ di gioco per una rete siglata dell’eugubino Corsinelli, hanno trovato poi il gol del pareggio al 35’ con Nicastro per l’1-1 finale che permette ai biancorossi di mantenere la prestigiosa quinta piazza.Il bomber della Vis Francesco Nicastro, in rete con il Gubbio (foto profilo FB ufficiale Gubbio Calcio)invece, sempre più in crisi, che esce sconfitto anche a Campobasso, contro un’altra delle deluse del torneo.