Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Crotone, la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto(44) e(43) si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 31esimo turno di campionato. Il match contro i pitagorici segna il ritorno in panchina di mister Auteri, richiamato lunedì al posto di Pazienza dopo l’esonero avvenuto un mese e mezzo fa durante il quale i giallorossi hanno ottenuto 4 punti in 5 gare.Formazioni ufficiali (ore 20:45)(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Capellini, Tosca, Simonetti; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Manconi; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Viviani, Viscardi, Borello, Lanini, Carfora, Starita. All.: Auteri(4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Armini, Groppelli; Gallo, Stronati; Silva, Gomez, Vitale; Murano. A disp.: Sassi, Di Martino, Piras, Cocetta, Rispoli, Vinicius, Schirò, Oviszach, Cantisani, Vilardi, Tumminello, Ricci.