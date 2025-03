Digital-news.it - Serie A, Atalanta-Inter in chiaro su DAZN: la sfida scudetto live e gratis per tutti!

Con laA Eniche ormai è sempre più nel vivo della fase calda per la lotta al titolo,ha scelto la quarta partita da trasmettere ine gratuitamente. Si tratta di, esclusiva della piattaforma distreaming e gara chiave che potrebbe rivelarsi già decisiva per la volata.Unada tutto in una notte, con l’di Gasperini pronta a duellare con l’di Inzaghi al Gewiss Stadium di Bergamo. L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle ore 20:45 quando suandrà in scena quella che sembra essere diventata una delle partite più importanti della stagione, tra due formazioni che sognano di vincere lo.Galvanizzata dal 4-0 imposto in casa della Juventus, l’trainata da Lookman e Retegui ospiterà i nerazzurri di Milano che, con la rimonta sul Monza di sabato scorso, hanno consolidato il primo posto in classifica, sebbene a solo una lunghezza di distanza dal Napoli di Antonio Conte.