Serie A, altro esonero: "Risultati non soddisfacenti"

Il campionato diA in corso continua a riservare sorprese. Oltre all’accesissima lotta per lo Scudetto, che vede le prime tre squadra in classifica distanziate da soli 3 punti, anche quella per un posto in Europa resta serratissima.A:in arrivo? La confessioneE così dal 4o posto occupato dalla Juventus, fino al 9o posto in classifica del Milan, sono solo 8 i punti a distanziare 6 squadre. Una montagna russa che vede, domenica dopo domenica, tutti o quasi gli allenatori in questo lotto sempre in discussione. Ne sa qualcosa Paulo Fonseca, esonerato a fine anno prima dell’avvento di Conceicao, che non ha prodotto isperati.Oltre all’accesissima lotta per lo Scudetto, anche la lotta per un posto in Europa e per la salvezza è serratissima, attenzione al possibile