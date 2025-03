Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG E BATMAN. L’OMBRA DEL PIPISTRELLO” – nuova edizione

Dog, Groucho,, Catwoman, Xabaras, Joker e chi più ne ha più ne metta. Torna dal 28 marzo, con unaimpreziosita dalla cover inedita di Carmine Di Giandomenico,DOG EDEL, l’epocale team-up fra due leggende del mondo delle nuvole parlanti, scritto da Roberto Recchioni, per i disegni di Werther Dell’Edera e Gigi Cavenago, con colori di Giovanna Niro.In questa storia l’Indagatore dell’Incubo e il Cavaliere Oscuro di Gotham City uniscono le forze in questa adrenalinica avventura a cavallo fra due mondi.La pericolosa alleanza tra Joker e il dottor Xabaras porta l’Uomonella Londra dell’Indagatore dell’Incubo.Dog devono mettere da parte le loro divergenti visioni sulla natura del Male e unire le forze per porre fine alla terribile minaccia architettata dal folle Principe Clown del Crimine!Dog e, Groucho e Alfred Pennyworth, l’ispettore Bloch e il commissario Gordon, con la partecipazione di Madame Trelkovski e Catwoman, di John Constantine e del demone Etrigan: uomini e superuomini uniti per affrontare una squadra di letali villains.