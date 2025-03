Anteprima24.it - Sequestro di persona e tentata estorsione: dieci misure cautelari

Tempo di lettura: < 1 minutoPer sapere dove era finito colui che era in debito con il gruppo criminale dal quale aveva avuto soldi in prestito per l’acquisto di droga, hanno sequestrato due persone: è una delle accuse che i carabinieri di Cercola (Napoli) e la Dda di Napoli contestano a un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, legata ai clan Mazzarella e De Luca-Bossa-Minichini. Il gruppo è stato sgominato dai militari dell’arma conemesse dal gip su richiesta della Procura di Napoli. Complessivamente sono stati notificati cinque arresti in carcere e altre cinque, tra obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.L’esistenza del gruppo criminale, che spacciava e smerciava all’ingrosso cocaina e hashish, è emersa nel 2023.