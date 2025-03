Ilgiorno.it - Sequestrata l’area in corso Roma. Dentro pneumatici accatastati

Leggi su Ilgiorno.it

Nei giorni scorsi in166, dopo un’indagine nata dalla segnalazione di alcuni residenti, la polizia locale ha posto sotto sequestro un’area dove era stata abbandonata e depositata in modo incontrollato una grande quantità di rifiuti. Un 50enne, titolare di un’attività di riparazione per auto, è stato così denunciato alla Procura di Monza dopo il blitz dei ghisa. Quando gli agenti sono entrati nel cortile dell’immobile, preso in affitto dall’imprenditore, hanno trovato circa un migliaio di. Un vero magazzino abusivo visto che le gomme dei veicoli vanno smaltite attraverso determinate regole, vale a dire quelle che interessano i rifiuti speciali. Inoltre, gli abitanti della palazzina confinante avevano iniziato a segnalare anche la presenza di topi e un crescente degrado.