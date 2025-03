Ildifforme.it - Separazione carriere, Nordio: “Nessuna guerra con Anm, sciopero si può condividere o no”

Secondo il ministro della Giustizia, non vi sarebbe mai stato uno stop ai dialoghi tra toghe e governo e che quindi l'incontro tra i vertici dell'esecutivo e quelli dell'Anm non può essere considerato come una ripresa dei rapporti. Il Guardasigilli ha poi affermato che domani non vi sarà alcun voto sulla sua mozione di sfiduciaL'articolo: “con Anm,si puòo no” proviene da Il Difforme.