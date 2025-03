Iodonna.it - Senza subbio economico e non invasivo, ma funziona davvero? Gli esperti sono dubbiosi.

Leggi su Iodonna.it

"Niente punturine, peeling o trattamenti invasivi. Sui social spopola il face taping, una pratica che prevede l’applicazione di speciali nastri adesivi sulla pelle del viso per ottenere un effetto lifting temporaneo. La tecnica, a rischio ridotto e molto economica, è utilizzata per ridurre la comparsa di rughe e segni di espressione, migliorare la tonicità della pelle e, in alcuni casi, stimolare anche il drenaggio linfatico. Creme e sieri viso effetto lifting guarda le foto La viralità su TikTokIl principio alla base del face taping è semplice: i nastri vengono applicati in specifiche zone del viso, come collo, zigomi e fronte, per tendere la pelle e rilassare i muscoli facciali.