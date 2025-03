Liberoquotidiano.it - "Sentiremo Mosca, sarebbe spiacevole se rifiutassero": Rubio sul cessate il fuoco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il segretario di Stato statunitense Marcoha affermato che oggi gli Stati Uniti “avranno contatti con i russi”, da cui sperano di avere una risposta positiva sulla tregua di 30 giorni a cui l'Ucraina si è detta pronta. Gli Stati Uniti "sollecitano fermamente i russi a porre fine a tutte le ostilità”, ha aggiunto, come riporta il Guardian, "non esiste una soluzione militare a questo conflitto".ha anche confermato che i colloqui di ieri a Gedda, in Arabia Saudita, hanno riguardato "come dovrebbe essere un processo di negoziazione" e hanno incluso "conversazioni sulle concessioni territoriali". Il principale diplomatico statunitense ha suggerito chesta “probabilmente elaborando” la notizia della proposta di tregua temporanea “allo stesso modo del resto del mondo”.ha ribadito che gli Stati Uniti presenteranno la proposta alla Russia “direttamente”.